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Франція планує заморозити ціни на газ для населення: що відомо

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Франція, Четвер 07 липня 2022 19:56
Франція планує заморозити ціни на газ для населення: що відомо У Франції хочуть заморозити ціни на газ до кінця року (фото: Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Франції у четвер, 7 липня, у Раді міністрів подано законопроект про купівельну спроможність. У його рамках планується заморозити ціни на газ до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francetvinfo.

Так, уряд має намір зберегти запроваджений восени тарифний план. Він обмежує зростання цін на електроенергію на рівні 4% та заморожує ціни на газ на рівні жовтня 2021 року. Таке рішення діятиме до кінця цього року.

Як йдеться у статті, у рамках законопроекту планується перегляд розміру пенсії за віком, допомоги по інвалідності, підвищення зарплат держслужбовцям, також уряд планує виплатити екстрену продовольчу допомогу, яка становитиме 100 євро на сім'ю плюс 50 євро на дитину тощо.

За даними видання, загалом у Франції планують витратити близько 25 мільярдів євро на захист населення від зростання споживчих цін.

Законопроект із 18 липня передадуть до Національних зборів, де стане зрозуміло, чи підтримають його французькі депутати або ні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що просуватиме санкції на постачання російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.

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