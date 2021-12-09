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Франция планирует инициировать реформирование Шенгена

Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эмануэль Макрон раскрыл приоритеты страны на период своего председательства в Совете ЕС, который начнется уже в январе 2022 года. Планирует реформирование Шенгенской зоны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По словам Макрона, в первую очередь Франция инициирует реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям:

  • политическое управление Шенгенской зоной, в рамках которого будет создана специальная организация. Она будет проводить встречи с профильными министрами;
  • создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

"Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - отметил Макрон.

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ФранцияШенгенская зона