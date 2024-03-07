UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Атталь

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Влада Франції підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО на виборах цього літа.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Французький чиновник під час свого візиту до Нідерландів на спільній з Рютте прес-конференції пояснив підтримку з боку Парижа, зокрема, досвідом глави голандського уряду та здатність створювати коаліції.

"Звичайно, ми підтримуємо кандидатуру Марка Рютте в НАТО, враховуючи його досвід, здатність створювати дуже широку коаліцію та здатність діяти заради нашої колективної безпеки", - сказав Атталь.

Своєю чергою Рютте висловився про підтримку України, та відзначив "вирішальну" важливість "вийти з глухого кута в Конгресі (США, - ред.) щодо 60 мільярдів доларів" для продовження фінансування допомоги, що нині блокується у Палаті представників республіканцями.

"Я переконаний, що незалежно від того, переможе Байден чи Трамп, Сполучені Штати продовжуватимуть усіляко співпрацювати з НАТО, а також з Україною", - заявив Рютте.

Кандидати на пост генсека НАТО

Нагадаємо, повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершуються 1 жовтня 2024 року.

Раніше країни-члени Північноатлантичного альянсу обговорювали різні варіанти нових очільників блоку. Серед можливих претендентів був і колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Крім того, ходили чутки про призначення генсеком керівника Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метта Фредеріксена, глави уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

22 лютого Politico повідомило, що президент США Джо Байден підтримує призначення Марка Рютте на пост генсека НАТО після закінчення строку повноважень Столтенберга.

Раніше у березні західні ЗМІ також писали, що ймовірне призначення Рютте новим генсеком НАТО цього літа отримало попереднє схвалення Вашингтона, Лондона, Парижа і Берліна.

Між тим міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив про те, що Будапешт не підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОФранціяМарк Рютте