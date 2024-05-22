Франція підтримала ідею США про надання Україні 50 млрд доларів з активів РФ

Уряд Франції підтримав пропозицію США, яка передбачає виділення Україні 50 млрд доларів, використовуючи заморожені російські активи.
Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання вказує, що США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою використовувала майбутні доходи, отримані від близько 280 мільярдів доларів у фондах російського Центрального банку, більша частина яких заблокована в Європі. Ця ідея надати пакет допомоги Україні в розмірі до 50 мільярдів доларів.
"Ми відкриті для ідеї мобілізації доходів від цих активів якомога швидше в рамках міжнародного права", - заявив міністр Брюно Ле Мер.
Водночас європейські чиновники раніше виявляли обережність щодо використання активів, посилаючись на побоювання з приводу юридичних ризиків і фінансової стабільності. Ле Мер сказав, що раніше він попереджав владу США, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву і правилам глобальної фінансової системи.
"США внесли пропозиції, які перебувають у межах міжнародного права, і ми працюватимемо над ними конструктивно і відкрито з метою досягти угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України", - сказав французький міністр.
Видання пише, що оскільки Німеччина також прихильно ставиться до плану США, зростають шанси на те, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів "Великої сімки" 13-15 червня.
"Перевагою авансового надходження доходів від активів РФ буде забезпечення вигоди для України, незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів (у США - ред.)", - ідеться в матеріалі.
Bloomberg нагадало, що раніше розбіжності в Конгресі вже ускладнювали процес надання допомоги Україні, а експрезидент США Дональд Трамп висловлював скептицизм щодо подальшої підтримки України.
Учора міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Україна могла б отримати кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів.
При цьому Reuters писало, що на зустрічі фінансових керівників членів G7 в Італії буде зроблена спроба пошуку спільного рішення з приводу того, як використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні.
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