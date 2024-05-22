Франция поддержала идею США о предоставлении Украине 50 млрд долларов из активов РФ

Правительство Франции поддержало предложение США, которое предусматривает выделение Украине 50 млрд долларов, используя замороженные российские активы.
Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание указывает, что США настаивают на том, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой использовала будущие доходы, полученные от около 280 миллиардов долларов в фондах российского Центрального банка, большая часть которых заблокирована в Европе. Эта идея предоставить пакет помощи Украине в размере до 50 миллиардов долларов.
"Мы открыты для идеи мобилизации доходов от этих активов как можно скорее в рамках международного права", - заявил министр Брюно Ле Мэр.
В то же время европейские чиновники ранее проявляли осторожность в отношении использования активов, ссылаясь на опасения по поводу юридических рисков и финансовой стабильности. Ле Мэр сказал, что ранее он предупреждал власти США, что полная конфискация активов будет противоречить международному праву и правилам глобальной финансовой системы.
"США внесли предложения, которые находятся в рамках международного права, и мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достичь соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины", - сказал французский министр.
Издание пишет, что поскольку Германия также благосклонно относится к плану США, растут шансы на то, что он может быть полностью одобрен на встрече лидеров "Большой семерки" 13-15 июня.
"Преимуществом авансового поступления доходов от активов РФ будет обеспечение выгоды для Украины, независимо от политической неопределенности вокруг президентских выборов (в США - ред.)", - говорится в материале.
Bloomberg напомнило, что ранее разногласия в Конгрессе уже усложняли процесс предоставления помощи Украине, а экс-президент США Дональд Трамп выражал скептицизм относительно дальнейшей поддержки Украины.
Вчера министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина могла бы получить кредит в размере 50 миллиардов долларов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов.
При этом Reuters писало, что на встрече финансовых руководителей членов G7 в Италии будет предпринята попытка поиска общего решения по поводу того, как использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
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