Франция пересмотрит военный бюджет на фоне агрессии РФ, - Макрон

Франция вошла в период военной экономики, который предусматривает перемены в формировании бюджетной политики. На военную сферу необходимо выделять больше средств.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на выставке сухопутных вооружений Eurosatory.
Глава французского государства отметил, что закон о военном программировании 2019-2025 должен быть пересмотрен на фоне угроз, которые вызвало вторжение России в Украину.
"Франция вошла в военную экономику, в которой, я уверен, мы организуемся в долгосрочной перспективе и в которой мы больше не можем жить с программированием расходов годичной давности", - заявил Макрон.
По его словам, это необходимо делать как можно быстрее, потому как сейчас помогать нужно не только своей стране, но и Украине, в которой идет война.
"Тому, кто сомневается в срочности этих усилий, достаточно еще раз взглянуть на Украину, солдаты которой требуют качественного вооружения и которые имеют право, чтобы получить ответ и от нас", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее стало известно, что Макрон планирует посетить с официальным визитом Украину уже в июне. Он приедет вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.
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