UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция пересмотрит военный бюджет на фоне агрессии РФ, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция вошла в период военной экономики, который предусматривает перемены в формировании бюджетной политики. На военную сферу необходимо выделять больше средств.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на выставке сухопутных вооружений Eurosatory.

Глава французского государства отметил, что закон о военном программировании 2019-2025 должен быть пересмотрен на фоне угроз, которые вызвало вторжение России в Украину.

"Франция вошла в военную экономику, в которой, я уверен, мы организуемся в долгосрочной перспективе и в которой мы больше не можем жить с программированием расходов годичной давности", - заявил Макрон.

По его словам, это необходимо делать как можно быстрее, потому как сейчас помогать нужно не только своей стране, но и Украине, в которой идет война.

"Тому, кто сомневается в срочности этих усилий, достаточно еще раз взглянуть на Украину, солдаты которой требуют качественного вооружения и которые имеют право, чтобы получить ответ и от нас", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон планирует посетить с официальным визитом Украину уже в июне. Он приедет вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронПомощь УкраинеВойна России против Украины