Франція перемогла в жіночій естафеті на ЧС-2024, Україна замкнула топ-5

Французькі біатлоністки підтвердили статус найсильніших у нинішньому сезоні перемогою в класичній естафеті на світовій першості в чеському Нове Место. Збірна України зуміла посісти п'яте місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Збірна Франції змагалася в складі Лу Жанмонно, Софі Шово, Жустін Брезаз-Буше та Жулії Сімон. Вони пройшли дистанцію за 1:15:00,8 години.
Тріумфаторки чемпіонату світу мали проблеми лише в першій половині гонки. Зокрема, на першій передачі естафетної палички сенсаційним лідером виявилася Естонія. Утім, поступово балтійська команда відкотилася назад і фінішувала поза подіумом.
Стараннями Брезаз-Буше та Сімон французька збірна фінішувала з комфортним відривом понад півхвилини. Срібні нагороди дісталися Швеції. Замкнула трійку призерів збірна Німеччини.
Україна вийшла на гонку в складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко. Четвірка українок обійшлася без штрафних кіл і використала 10 додаткових патронів. Черговий же класний виступ Дмитренко дозволив піднятися до п'ятірки найкращих.
Підсумки біатлонної естафети 4x6 км на ЧС-2024, жінки:
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5. Україна (+2:08,8)
До слова, раніше Франція виграла біатлонний мікст на чемпіонаті світу-2024.
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