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Франция победила в женской эстафете на ЧМ-2024, Украина замкнула топ-5

Нове Место, Суббота 17 февраля 2024 16:04
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Франция победила в женской эстафете на ЧМ-2024, Украина замкнула топ-5 Фото: Сборная Франции взяла очередное "золото" на ЧМ-2024 (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французские биатлонистки подтвердили статус сильнейших в нынешнем сезоне победой в классической эстафете на мировом первенстве в чешском Нове Место. Сборная Украины сумела занять пятое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Сборная Франции соперничала в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлии Симон. Они прошли дистанцию за 1:15:00,8 часа.

Триумфаторки чемпионата мира имели проблемы только в первой половине гонки. В частности, на первой передаче эстафетной палочки сенсационным лидером оказалась Эстония. Впрочем, постепенно балтийская команда откатилась назад и финишировала вне подиума.

Стараниями Брезаз-Буше и Симон французская сборная финишировала с комфортным отрывом более полуминуты. Серебряные награды достались Швеции. Замкнула тройку призеров сборная Германии.

Украина вышла на гонку в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко. Четверка украинок обошлась без штрафных кругов и использовала 10 дополнительных патронов. Очередное же классное выступление Дмитренко позволило подняться в пятерку лучших.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км на ЧМ-2024, женщины:

  1. Франция
  2. Швеция (+38,3)
  3. Германия (+1:14,2)

...

5. Украина (+2:08,8)

К слову, ранее Франция выиграла биатлонный микст на чемпионате мира-2024.

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