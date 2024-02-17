Франция победила в женской эстафете на ЧМ-2024, Украина замкнула топ-5
Французские биатлонистки подтвердили статус сильнейших в нынешнем сезоне победой в классической эстафете на мировом первенстве в чешском Нове Место. Сборная Украины сумела занять пятое место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Сборная Франции соперничала в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлии Симон. Они прошли дистанцию за 1:15:00,8 часа.
Триумфаторки чемпионата мира имели проблемы только в первой половине гонки. В частности, на первой передаче эстафетной палочки сенсационным лидером оказалась Эстония. Впрочем, постепенно балтийская команда откатилась назад и финишировала вне подиума.
Стараниями Брезаз-Буше и Симон французская сборная финишировала с комфортным отрывом более полуминуты. Серебряные награды достались Швеции. Замкнула тройку призеров сборная Германии.
Украина вышла на гонку в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко. Четверка украинок обошлась без штрафных кругов и использовала 10 дополнительных патронов. Очередное же классное выступление Дмитренко позволило подняться в пятерку лучших.
Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км на ЧМ-2024, женщины:
- Франция
- Швеция (+38,3)
- Германия (+1:14,2)
...
5. Украина (+2:08,8)
К слову, ранее Франция выиграла биатлонный микст на чемпионате мира-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.