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Франція передасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T, - Міноборони

Архівне фото: міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети. 

Україна потребує посилення ППО

Російські війська завдають ракетних ударів по різних містах України. При цьому збивати балістичні цілі можуть Patriot і SAMP/T.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP/T, адже вони допоможуть захиститися від російського терору.

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