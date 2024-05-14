Франція передасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T, - Міноборони

Зазначається, що Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.