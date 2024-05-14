RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T, - Минобороны

Архивное фото: министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах к системе противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекорню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты. 

Украина нуждается в усилении ПВО

Российские войска наносят ракетные удары по разным городам Украины. При этом сбивать баллистические цели могут Patriot и SAMP/T.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T, ведь они помогут защититься от российского террора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевФранцияПВОВойна в Украине