Франція передасть Україні радари для систем ППО: названо терміни

Французька компанія Thales поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони.
Про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche, повідомляє РБК-Україна.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.
Кейн зауважив, що всі основні галузі з якими працює компанія, а це оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека – активно розвиваються.
За його словами, французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.
Ground Master 200 - трикоординатний радар середньої дальності виробництва Thales Group. Належить до сімейства Ground Master. До нього входять: GM400α, GM60, GM200 MM/A та MM/C.
GM200 працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик для системи ППО. GM200 також має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження
Ground Master 200
Модель GM200 з усім своїм обладнанням встановлюється у контейнер, який перевозить вантажівка з колісною формулою 8×8.
Крім того, GM200 може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку також надають Україні.
А також, окрім цього:
Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду, яка передбачає постачання повного комплексу ППО малої дальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.