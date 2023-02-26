Франція передасть Україні радари для систем ППО: названо терміни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.

Кейн зауважив, що всі основні галузі з якими працює компанія, а це оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека – активно розвиваються.

За його словами, французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.

Що відомо про РЛС GM200

Ground Master 200 - трикоординатний радар середньої дальності виробництва Thales Group. Належить до сімейства Ground Master. До нього входять: GM400α, GM60, GM200 MM/A та MM/C.

GM200 працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик для системи ППО. GM200 також має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження

Ground Master 200

Модель GM200 з усім своїм обладнанням встановлюється у контейнер, який перевозить вантажівка з колісною формулою 8×8.

Крім того, GM200 може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку також надають Україні.









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