Франция передаст Украине радары для систем ПВО: названы термины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года акции Thales как одного из крупнейших в Европе поставщиков электроники для вооружения выросли почти на 60%.

Кейн отметил, что все основные отрасли, с которыми работает компания, а это оборона, безопасность, аэронавтика, космос, идентификация и цифровая безопасность – активно развиваются.

По его словам, французская компания производит и поставит в Украину РЛС GM200 в мае этого года.

Что известно о РЛС GM200

Ground Master 200 - трехкоординатный радар средней дальности производства Thales Group. Относится к семейству Ground Master. В него входят: GM400, GM60, GM200 MM/A и MM/C.

GM200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик системы ПВО. GM200 также имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов и предупреждения.

Ground Master 200

Модель GM200 со всем своим оборудованием устанавливается в контейнер, перевозимый грузовиком с колесной формулой 8×8.

Кроме того, GM200 может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую также предоставляют Украине.









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