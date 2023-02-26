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Франція передасть Україні радари для систем ППО: названо терміни

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Франція, Неділя 26 лютого 2023 17:39
Франція передасть Україні радари для систем ППО: названо терміни Фото: Франція передасть Україні радари для систем ППО (thalesgroup)
Автор: Каріна Левицька

Французька компанія Thales поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони.

Про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche, повідомляє РБК-Україна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.

Кейн зауважив, що всі основні галузі з якими працює компанія, а це оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека – активно розвиваються.

За його словами, французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.

Що відомо про РЛС GM200

Ground Master 200 - трикоординатний радар середньої дальності виробництва Thales Group. Належить до сімейства Ground Master. До нього входять: GM400α, GM60, GM200 MM/A та MM/C.

GM200 працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик для системи ППО. GM200 також має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження

Ground Master 200 - це автономне рішення, призначене для розміщення радара, щогли, генераторної установки та робочої кабіни. Дозволяє розміщення двох операторів у 20-футовому укритті ISO. Його можна перевозити на вантажівці та розгортати для роботи за 15 хвилин, а час виходу з місця становить 10 хвилин, що забезпечує операторам важливу живучість активів і є ключовими перевагами цього радара.

Модель GM200 з усім своїм обладнанням встановлюється у контейнер, який перевозить вантажівка з колісною формулою 8×8.

Крім того, GM200 може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку також надають Україні.

Ключові особливості

  • Діапазон S з технологією GaN;
  • Розширена дальність виявлення: 250 км у режимі спостереження/100 км у режимі залучення;
  • Постійне 3D-охоплення від -7° до 70° за одне обертання (3 секунди для спостереження, 1,5 секунди для залучення);
  • Цифрове формування променя.

А також, окрім цього:

  • GM200 працює на широкій панелі треків, починаючи від низьких, повільних, малих і закінчуючи високоманевровими невидимими цілями. Він також може виявляти спливаючі вертольоти;
  • GM200 забезпечує чудову продуктивність завдяки лише двом простим режимам роботи, які можна перемикати, не порушуючи картину повітря, що відображається операторам;
  • GM200 має вбудований блок живлення для підтримки 24-годинної автономної роботи;
  • Маючи понад 60 одиниць, проданих по всьому світу, GM200 зараз працюють на різних театрах операцій, стикаючись із загрозами 21 століття в екстремальних кліматичних умовах.

Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду, яка передбачає постачання повного комплексу ППО малої дальності.

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