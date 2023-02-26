Франция передаст Украине радары для систем ПВО: названы термины
Французская компания Thales поставит в Украину датчик для системы противовоздушной обороны GM 200.
Об этом рассказал генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, сообщает РБК-Украина .
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года акции Thales как одного из крупнейших в Европе поставщиков электроники для вооружения выросли почти на 60%.
Кейн отметил, что все основные отрасли, с которыми работает компания, а это оборона, безопасность, аэронавтика, космос, идентификация и цифровая безопасность – активно развиваются.
По его словам, французская компания производит и поставит в Украину РЛС GM200 в мае этого года.
Что известно о РЛС GM200
Ground Master 200 - трехкоординатный радар средней дальности производства Thales Group. Относится к семейству Ground Master. В него входят: GM400, GM60, GM200 MM/A и MM/C.
GM200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик системы ПВО. GM200 также имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов и предупреждения.
Ground Master 200 - это автономное решение, предназначенное для размещения радара, мачты, генераторной установки и рабочей кабины. Разрешает размещение двух операторов в 20-футовом укрытии ISO. Его можно перевозить на грузовике и разворачивать для работы за 15 минут, а время выхода с места составляет 10 минут, что обеспечивает операторам важную живучесть активов и является ключевым преимуществом этого радара.
Модель GM200 со всем своим оборудованием устанавливается в контейнер, перевозимый грузовиком с колесной формулой 8×8.
Кроме того, GM200 может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую также предоставляют Украине.
Ключевые особенности
- Диапазон S с технологией GaN;
- Расширенная дальность обнаружения: 250 км в режиме наблюдения/100 км в режиме привлечения;
- Постоянный 3D-охват от -7° до 70° за одно вращение (3 секунды для наблюдения, 1,5 секунды для привлечения);
- Цифровое формирование луча.
А также, кроме этого:
- GM200 работает на широкой панели треков, начиная от низких, медленных, малых и заканчивая высокоманевровыми невидимыми целями. Он также может обнаруживать всплывающие вертолеты;
- GM200 обеспечивает превосходную производительность благодаря лишь двум простым режимам работы, которые можно переключать, не нарушая картину отображаемого оператором воздуха;
- GM200 имеет встроенный блок питания для поддержки 24-часовой автономной работы;
- Имея более 60 единиц, проданных по всему миру, GM200 сейчас работают на разных театрах сделок, сталкиваясь с угрозами 21 века в экстремальных климатических условиях.
Напомним, 1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников подписал соглашение, предусматривающее поставки полного комплекса ПВО малой дальности.
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