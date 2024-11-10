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Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP

Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Міноборони готує відправку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Він зазначив, що партнери повинні підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

"Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати", - сказав Лекорню.

Міністр наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тисяч українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.

Глава Міноборони прогнозує, що зимою удари Росії вглиб території України можуть посилитися. За його словами, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та ракет SCALP.

"Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському", - заявив міністр.

SCALP - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети майже ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках-носіях.

Дальність ракет SCAL становить 560 км. Але є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км та з меншою бойовою частиною. Більше про ці ракети - за посиланням.

 

Допомога Франції

Франція - одна з головним партнерів України. Париж надав українській армії військову допомогу, зокрема артилерійські системи, бронемашини, снаряди, ракети, засоби ППО та інше озброєння.

Крім того, Франція підтримує Україну політично, виступає за продовження інтеграцію в ЄС та НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон перший запропонував відправити військових інструкторів в Україну для навчання.

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