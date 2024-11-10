Франция передаст Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP

Он отметил, что партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне, поскольку это также позволит украинским властям рассматривать политические решения, когда они решат это сделать.

"Военная поддержка важна, и даже когда война закончится, украинскую армию нужно будет продолжать укреплять", - сказал Лекорню.

Министр подчеркнул, что Франция продолжит учебную программу для 2 тысяч украинских военных, которые тренируются на французском оборудовании.

Глава Минобороны прогнозирует, что зимой удары России вглубь территории Украины могут усилиться. По его словам, Франция передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и ракет SCALP.

"Чтобы позволить Украине наносить удары по линии фронта, в последние дни я подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому", - заявил министр.

SCALP - это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, являющихся совместной разработкой Британии и Франции. Французские и британские версии ракеты почти идентичны. Различия состоят только в программном обеспечении и самолетах-носителях.

Дальность ракет SCAL составляет 560 км. Но есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 км и меньшей боевой частью. Больше об этих ракетах - по ссылке.