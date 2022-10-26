Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги
Уряд Франції передав четвертий транш допомоги для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В нього увійшли пожежні машини, медпункти і багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію заступниці міністра внутрішніх справ Мері Акопян.
В складі нового пакету допомоги, вартістю в 3 млн євро:
- 7 пожежних машин;
- 6 легкових спеціалізованих авто;
- 1 санітарний медпункт;
- 1 пересувний медпункт із радіологічним обладнанням;
- 7 причепів з човнами;
- 70 тонн пожежного, аварійно-рятувального й медичного обладнання.
Вся ця техніка буде направлена за призначенням в різні куточки України - машини з попередніх траншів вже використовують на декількох напрямках: в Києві та області, Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Чернігівщині. А медичні автомобілі вже вивозять поранених з-під обстрілів.
Всього за час з 24 лютого Франція передала українським рятувальникам 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів й тонни спорядження на суму понад 8,5 млн євро.
Крім цього, Франція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони Crotale, а також готує програму для навчання українських військових. В її рамках 2 тисячі солдатів протягом кількох тижнів будуть проходити підготовку у французьких військових частинах.