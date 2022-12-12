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Франція передала Україні шість гаубиць TRF1

Фото: Франція передала Україні шість буксованих гаубиць TRF1 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest-France.

"Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Серед них: шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale".

Гаубиця була представлена в 1979 році та вироблялася компанією GIAT. Призначена для оснащення артилерійських полків піхотних та танкових дивізій, має напівавтоматичне заряджання.

Він також зазначив, що уряд Франції передало Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.

Раніше ми писали, що Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 року.

Також нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T. Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

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ФранціяВійськова допомога