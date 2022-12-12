Франція передала Україні шість гаубиць TRF1

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest-France .

"Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Серед них: шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale".

Гаубиця була представлена в 1979 році та вироблялася компанією GIAT. Призначена для оснащення артилерійських полків піхотних та танкових дивізій, має напівавтоматичне заряджання.

Він також зазначив, що уряд Франції передало Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.