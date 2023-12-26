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Франція передала Україні корабель, який допоможе з експортом зерна

Вівторок 26 грудня 2023 16:53
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Франція передала Україні корабель, який допоможе з експортом зерна Архівне фото: Франція передала Україні корабель, який допоможе з експортом зерна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція вчора доставила в Україну корабель, який допоможе країні з експортом зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра транспорту Франції Клемана Бона.

"Франція доставила другий пілотний корабель для підтримки України, як я й обіцяв", - йдеться в заяві.

За його словами, корабель був відправлений з Дюнкерка. Він допоможе Україні з експортом зерна по всьому світу.

Фото: Корабель від Франції (twitter.com/CBeaune)

"Наша прихильність є повною, наша солідарність не припиниться", - додав міністр.

Експорт зерна

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.

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