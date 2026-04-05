Франція перебудовує економіку країни на військові рейки, - Politico

Франція збільшує запаси озброєнь

Париж має намір істотно розширити арсенал високоточної зброї найближчими роками.

Згідно з оновленим проектом закону про військове планування, Франція планує збільшити запаси авіабомб AASM HAMMER на 240%, а дронів-камікадзе - на 400%.

На закупівлю боєприпасів, ракет та інших засобів ураження додатково передбачено 8,5 млрд євро.

Уроки війни та нова стратегія

Рішення пов'язане з переглядом підходів до оборони на тлі війни Росії проти України.

У Міноборони Франції зазначають, що конфлікт продемонстрував стрімке витрачання ракет, високоточних боєприпасів і безпілотників в умовах інтенсивних бойових дій.

Військове відомство адаптує армію до сценарію "високоінтенсивної війни" і поступово переходить до моделі "військової економіки", де ключовим стає швидкість виробництва озброєнь.

Ставка на перевірену зброю

Особлива увага приділяється системам, які вже довели ефективність на полі бою.

Українська авіація активно застосовує керовані бомби AASM HAMMER для ударів по позиціях противника, а дрони стали одним із ключових інструментів сучасної війни.

У французькому оборонному відомстві підкреслюють, що масове використання безпілотників стало одним із головних уроків конфлікту.

Зростання бюджету і нові розробки

Документ також передбачає поетапне збільшення оборонних витрат: до 63,3 млрд євро у 2027 році і до 76,3 млрд євро до 2030 року.

Крім того, Франція планує почати дослідження із заміни танків Leclerc, оскільки спільний проєкт із Німеччиною очікується лише у 2040-х роках.