Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение", - сказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Министр не назвал сроки поставок. Он добавил, что Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet.

VAB-это колесный бронетранспортер и автомобиль поддержки. Он был разработан в начале 1970-х французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.