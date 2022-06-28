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Франція відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів

Фото: Україна отримає колісні бронетранспортери з Франції (wikimedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Франція передасть Україні "значні обсяги" бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу VAB, які також мають озброєння",- сказав Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Міністр не назвав терміни поставок. Він додав, що Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet.

VAB - це колісний бронетранспортер і автомобіль підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х французькими виробниками Saviem і Renault і вперше використаний у 1976 році.

Нагадаємо, Франція продовжує постачання самохідних артилерійських установок Caesar ЗСУ.

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