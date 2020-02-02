Франция отправит 600 военных в Африку

Фото: французские военные (flickr.com / world_armie)

Французские военнослужащие будут вести борьбу с исламскими террористами

Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила о решении отправить в африканский регион Сахель военный контингент в количестве 600 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметила министр, большая часть военнослужащих отправится в район между Мали, Буркина-Фасо и Нигером, остальные присоединится к объединенным силам "Схельской группы пяти".

Отмечается, что задачей французского военного контингента в Сахеле будет борьба с исламистскими боевиками в регионе. Сейчас в Африке находятся около 4500 французских военных.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что США планируют сократить присутствие американских военных в Африке или полностью их вывести из региона. К такому решению в Пентагоне могут прийти в рамках плана оборонного ведомства по передислокации войск США в мире.

Также РБК-Украина писало, что в результате нападения боевиков группировки “Аль-Шабаб” на военную базу в Кении погибли трое американцев. Среди погибших один военный и двое гражданских контрактников.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Мали произошло столкновение двух французских военных вертолетов. В результате авиакатастрофы в регионе Сахель погибли 13 военнослужащих.