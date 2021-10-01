Франция отменит обязательное ношение масок в школах, но не во всех

По данным Министерства здравоохранения страны, Париж и близлежащие пригороды не входят в число 47 столичных департаментов или административных округов, где будет прекращено обязательное ношение масок.

Так, в регионах, где маски перестанут быть обязательными в начальных школах, должен быть менее 50 случаев коронавирус на 100 тысяч населения в течение пяти дней подряд.

Впрочем французские власти отмечают, что планируют продлить чрезвычайное положение в стране до следующего лета, чтобы справиться с пандемией.