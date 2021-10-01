UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция отменит обязательное ношение масок в школах, но не во всех

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Франции приняло решение отменить обязательный масочный режим в школах с 4 октября. Однако это будет касаться только тех заведений, где преобладает низкий уровень заражения на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения страны, Париж и близлежащие пригороды не входят в число 47 столичных департаментов или административных округов, где будет прекращено обязательное ношение масок.

Так, в регионах, где маски перестанут быть обязательными в начальных школах, должен быть менее 50 случаев коронавирус на 100 тысяч населения в течение пяти дней подряд.

Впрочем французские власти отмечают, что планируют продлить чрезвычайное положение в стране до следующего лета, чтобы справиться с пандемией.

Напомним, что во Франции классы не будут отправлять на карантин после того, как кто-то из учеников или учителей заболеет коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияшколаКарантинПандемия коронавируса