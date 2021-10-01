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Франція скасує обов'язкове носіння масок в школах, але не у всіх

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Франції прийняв рішення скасувати обов'язковий масковий режим у школах з 4 жовтня. Однак це стосуватиметься лише тих закладів, де переважає низький рівень зараження на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, Париж і прилеглі передмістя не входять до числа 47 столичних департаментів або адміністративних округів, де буде припинено обов'язкове носіння масок.

Так, в регіонах, де маски перестануть бути обов'язковими в початкових школах, має бути менш як 50 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом п'яти днів поспіль.

Втім французька влада зазначає, що планує продовжити надзвичайний стан в країні до наступного літа, аби впоратися з пандемією.

Нагадаємо, що у Франції класи не відправлятимуть на карантин після того, як хтось з учнів чи вчителів захворіє на коронавірус.

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