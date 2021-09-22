Франция отменила встречу с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, встреча глав МИД было отсрочена.

"Причина заключалась в недовольстве французской стороны, которое я могу понять, и в том, что сначала нужно уладить некоторые вещи, прежде чем мы сможем сесть вместе в этом формате", - сказал Маас.

Между тем, Госдепартамент США ссылается на сложности планирования изменения планов, отметив, что графики являются динамическими, и остается выяснить, такая встреча является ли все еще необходимой на этой неделе.

Отметим, что новый Индо-Тихоокеанский пакт между США, Великобританией и Австралией, был принят на прошлой неделе, что повлекло глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрона отозвал своих послов в Австралии и США.