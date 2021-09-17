Франция отменила торжественные мероприятия в США после скандала с подлодками

Посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британским. Такое решение было принято после скандала со срывом сделки между Францией и Австралией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Торжества по случаю исторической даты должны были пройти в пятницу и предполагали прием во французском посольстве, а также на борту французского фрегата в Балтиморе.
Прибывший в посольство высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, прибывший в Вашингтон для участия в мероприятии, вернется в Париж досрочно.
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину.
В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны.