Франция отменила торжественные мероприятия в США после скандала с подлодками

Посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британским. Такое решение было принято после скандала со срывом сделки между Францией и Австралией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Торжества по случаю исторической даты должны были пройти в пятницу и предполагали прием во французском посольстве, а также на борту французского фрегата в Балтиморе. Прибывший в посольство высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, прибывший в Вашингтон для участия в мероприятии, вернется в Париж досрочно.