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Франція скасувала урочисті заходи в США після скандалу з підводними човнами

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П'ятниця 17 вересня 2021 01:03
Франція скасувала урочисті заходи в США після скандалу з підводними човнами Фото: французькі дипломати скасували урочисті заходи в США після скандалу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посольство Франції у Вашингтоні скасувало урочистості з нагоди 250-річної річниці Чесапікської битви часів війни за незалежність США, в якій французький флот здобув перемогу над британським. Таке рішення було прийнято після скандалу зі зривом угоди між Францією та Австралією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Урочистості з нагоди історичної дати мали відбутися в п'ятницю і припускали прийом у французькому посольстві, а також на борту французького фрегата в Балтіморі.

Високопоставлений офіцер військово-морських сил Франції, який прибув до Вашингтона для участі в заході, повернеться в Париж достроково.

Австралія, Великобританія і США 16 вересня оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння у 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали ударом у спину.

У КНР попередили, що створення AUKUS посилить перегони озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни.

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