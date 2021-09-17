Франція скасувала урочисті заходи в США після скандалу з підводними човнами

Посольство Франції у Вашингтоні скасувало урочистості з нагоди 250-річної річниці Чесапікської битви часів війни за незалежність США, в якій французький флот здобув перемогу над британським. Таке рішення було прийнято після скандалу зі зривом угоди між Францією та Австралією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Урочистості з нагоди історичної дати мали відбутися в п'ятницю і припускали прийом у французькому посольстві, а також на борту французького фрегата в Балтіморі. Високопоставлений офіцер військово-морських сил Франції, який прибув до Вашингтона для участі в заході, повернеться в Париж достроково.