Франция осудила решение о выдаче российских паспортов в ОРДЛО

Фото: Изабель Дюмон (РБК-Украина/Виталий Носач)

Посол Франции подчеркнула, что такой шаг не способствует урегулированию ситуации на Донбассе

Франция не поддерживает Кремль в его решении выдавать российские паспорта для жителей украинских временно оккупированных отдельный районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

В частности, Дюмон отметила, что выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит минским соглашениям.

"Мы осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - написала она в Twitter.

Напомним, 24 апреля 2019 стало известно, что в России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации". Изменения вступили в силу в конце марта 2019 года.

Вскоре специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что такое решение России нарушает Минские договоренности.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что такой шаг Путина является сознательной эскалацией агрессии против Украины. По мнению Турчинова, Кремль создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.