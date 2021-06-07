Франция оштрафовала Google на 220 млн евро

Франция наложила штраф на американскую корпорацию Google за злоупотребление своим положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях. По официальным данным антимонопольного комитета, штраф достигает 220 млн евро.

"После обращения со стороны News Corp Inc, группы Figaro и группы Rossel The Voice ведомство по вопросам конкуренции вынесло сегодня решение о штрафе в отношении Google в размере 220 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что корпорация решила пойти навстречу антимонопольному законодательству и пообещала усовершенствовать взаимодействие Google Ad Manager с другими рекламными серверами и платформами по продаже рекламных мест.