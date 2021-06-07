Франція оштрафувала Google на 220 млн євро

Франція наклала штраф на американську корпорацію Google за зловживання своїм становищем на ринку реклами, яку розміщують на сайтах та мобільних додатках. За офіційними даними антимонопольного комітету, штраф сягає 220 мільйонів євро.

"Після звернення з боку News Corp Inc, групи Figaro і групи Rossel The Voice відомство з питань конкуренції винесло сьогодні рішення про штраф щодо Google в розмірі 220 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку рекламних серверів для веб-видавців та мобільних додатків", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що корпорація вирішила піти на зустріч антимонопольному законодавству та пообіцяла удосконалити взаємодію Google Ad Manager з іншими рекламними серверами й платформами з продажу рекламних місць.