Франція схвалила застосування вакцини AstraZeneca для літніх людей
У Франції уряд схвалив застосування вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca для людей віком від 65 років, які мають супутні захворювання. Раніше щеплення цим препаратом робили громадянам молодшим зазначеного віку.
Про це повідомляє ВВС.
"Люди, які страждають на супутні захворювання, можуть бути вакциновані (препаратом, - ред.) AstraZeneca, в тому числі люди віком від 65 до 74 років", - сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.
Минулого місяця Франція не схвалювала застосування вакцини AstraZeneca для старших людей, посилаючись на відсутність даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи. Однак з того часу дослідження показали, що щеплення дуже ефективне для людей літнього віку.
Нагадаємо, вакцину компанії AstraZeneca слід використовувати для всіх дорослих категорій населення. Вона може виявитися ефективною і для літніх людей, заявила експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Також повідомлялось, що протягом минулих тижнів низка країн вирішили не вводити вакцину AstraZeneca літнім людям старше 65 років.