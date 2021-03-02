Франція схвалила застосування вакцини AstraZeneca для літніх людей

У Франції уряд схвалив застосування вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca для людей ​​віком від 65 років, які мають супутні захворювання. Раніше щеплення цим препаратом робили громадянам молодшим зазначеного віку.

"Люди, які страждають на супутні захворювання, можуть бути вакциновані (препаратом, - ред.) AstraZeneca, в тому числі люди віком від 65 до 74 років", - сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Минулого місяця Франція не схвалювала застосування вакцини AstraZeneca для старших людей, посилаючись на відсутність даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи. Однак з того часу дослідження показали, що щеплення дуже ефективне для людей літнього віку.