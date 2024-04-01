Франція очікує, що Китай направить Росії дуже чіткі сигнали через війну в Україні, - МЗС

Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів Росії" у зв'язку з війною в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine.
"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - заявив він.
Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.
"Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти", - заявив Сежурне.
Він також наголосив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.
"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", - заявив міністр.
Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.
Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи.
У січні цього року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.
Минулого року Пекін представив свій "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.
Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти країнах, включаючи Росію та Україну.
Останніми роками Китай зміцнив свої торговельні та військові зв'язки з Росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники ввели санкції проти обох країн, особливо Москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство "без кордонів" у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін всього за кілька днів до вторгнення.
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