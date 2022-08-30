Франция обвинила Россию в использовании газа в качестве "оружия войны"

"Совершенно очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия войны, и мы должны быть готовы к наихудшему сценарию полного прекращения поставок", - заявила министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше.

Она сделала заявление после того, как французская энергокомпания Engie заявила, что с 30 августа будет получать меньше газа от "Газпрома" из-за неуказанного спора по контракту.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в понедельник призвала компании разработать планы энергосбережения к следующему месяцу, предупредив, что они первыми пострадают, если Франция будет вынуждена нормировать поставки газа и электричества.

Энергокризис в Европе

Министры энергетики европейских стран проведут экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить кризис.

Германия готова рассмотреть вопрос об ограничении цен на газ, сообщили во вторник несколько итальянских газет со ссылкой на текстовое сообщение, отправленное министром экономики Германии министрам энергетики стран Европы.

Представитель министерства экономики сказал, что Германия обсудит, как сломать экстремальную спираль цен на газ на встрече министров энергетики, но не стал комментировать детали отчета.

Премьер-министр Италии Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка, настаивал на таком ценовом потолке, а также призвал к шагам по отделению стоимости электроэнергии от цены на газ.

Такой шаг позволит европейским домохозяйствам получать выгоду от электроэнергии, произведенной из более дешевых источников, таких как возобновляемые источники энергии.

Во вторник наблюдается некоторая передышка, когда базовые оптовые цены на газ в Нидерландах снизились, поскольку Европа почти достигла своего целевого уровня заполнения газовых складов на 80%, а трейдеры зафиксировали прибыль после рекордно высоких цен на прошлой неделе.

Контракт на газ на ближайший месяц упал на 3% до 259 евро/МВтч во вторник утром, по сравнению с историческими максимумами, достигнутыми на прошлой неделе, и торгуется на уровнях, более чем в пять раз превышающих уровень годичной давности.

Европа готовится, что поставки будут ограничены, поскольку "Газпром" перекрывает газопровод "Северный поток-1" в Германию с 31 августа по 2 сентября на техническое обслуживание.

Западные страны опасаются, что Москва поднимает цены на газ, чтобы попытаться ослабить их решимость противостоять вторжению в Украину - тактика, которую президент Украины Владимир Зеленский в понедельник назвал экономическим терроризмом.