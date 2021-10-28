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Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми

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Беларусь, Четверг 28 октября 2021 03:26
Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми Фото: Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми (president.gov.by)
Автор: Анна Полисученко

Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС. Это заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.

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