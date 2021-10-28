Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми
Фото: Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми (president.gov.by)
Родичі Олександра Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС. Це заявив державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз в пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче і гуманно" в ситуації на польсько-білоруському кордоні.
За його словами, мета білоруської сторони - послабити і роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен він не назвав.