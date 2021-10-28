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Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми

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Білорусь, Четвер 28 жовтня 2021 03:26
Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми Фото: Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми (president.gov.by)
Автор: Анна Полисученко

Родичі Олександра Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС. Це заявив державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз в пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче і гуманно" в ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони - послабити і роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен він не назвав.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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