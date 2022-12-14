Франція обіграла збірну Марокко та стала другим фіналістом ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, 1/2 фіналу

Франція – Марокко – 2:0

Голи: Т. Ернандес, 5, Коло Муані, 79

"Триколірні" полетіли вперед зі старту. Як наслідок, "Атлаських левів" покарали за пасивність уже на 5-й хвилині. Після прострілу Грізманна вся оборона кинулася блокувати Мбаппе, а м'яч відскочив до Тео Ернандеса – складний удар оборонця був точним.

Проваливши завдання не пропустити, марокканці вимушено пішли вперед. Гольова нагода виникла швидко, але удар Унахі під дальню стійку парирував Льоріс. Згодом надто неточно пробив Зієш. Франція відповіла випадом Жиру з ударом у стійку з лінії штрафного.

Новий спалах активності трапився під завісу тайму. Затяжна атака "триколірних" з невдалою спробою пробити від Мбаппе завершилася пострілом Жиру повз ворота. Натомість Ель-Ямік ефектно пробив через себе в падінні з меж штрафного – стійка!

Після перерви на полі побільшало хаосу, а футбол набув рис дворового. Збірні Франції та Марокко вперто не помічали центра поля та на випади один одного відповідали своїми хвилями атак. Такий підхід, однак, вплинув на якість. Гостроти було багато, а от останніх передач і прицільних ударів – обмаль.

Поступово французи взяли м'яч під контроль і результат не забарився. На 79-й хвилині Мбаппе накрутив всю оборону "Атлаських левів" і покотив у дальній кут. М'яч зачепив марокканця і відлетів під удар Коло Муані, який щойно вийшов на заміну – 2:0!

Відіграти два м'ячі в такої збірної Франції ні марокканці, ні багато інших збірних не в змозі. Як наслідок, чинні чемпіони планети на класі довели матч до перемоги. Тепер вони захищатимуть титул від посягань збірної Аргентини у фіналі 18 грудня.