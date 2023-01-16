Франція обговорила з Естонією та Австрією посилення допомоги Україні

У понеділок, 16 січня, глава МЗС Франції Катрін Колона обговорила з естонським та австрійським колегами подальше посилення допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Франції.
Колона провела зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом ситуацію в Україні.
"Міністри обмінялися думками щодо останнього розвитку подій в Україні та наголосили на необхідності посилення європейської допомоги цій країні у всіх областях", - йдеться у комюніке МЗС Франції.
Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу провів телефонну розмову з очільником МЗС Франції та наголосив на подальших поставках військової допомоги Україні.
"Я дзвонив Катрін Колоні, щоб обговорити додаткову допомогу Україні, включно з важким озброєнням", - йдеться у повідомленні.
Рейнсалу та Колона обговорили зниження стелі цін на російську нафту та відповідальність РФ за війну в Україні.
Нагадаємо, що Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.
У Міноборони Франції окреслили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.
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