Франція обговорила з Естонією та Австрією посилення допомоги Україні

Колона провела зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом ситуацію в Україні.

"Міністри обмінялися думками щодо останнього розвитку подій в Україні та наголосили на необхідності посилення європейської допомоги цій країні у всіх областях", - йдеться у комюніке МЗС Франції.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу провів телефонну розмову з очільником МЗС Франції та наголосив на подальших поставках військової допомоги Україні.

"Я дзвонив Катрін Колоні, щоб обговорити додаткову допомогу Україні, включно з важким озброєнням", - йдеться у повідомленні.

Рейнсалу та Колона обговорили зниження стелі цін на російську нафту та відповідальність РФ за війну в Україні.