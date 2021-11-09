Франция настаивает на проведении нормандской встречи на уровне министров

МИД Франции настаивает на скорейшем проведении министерской встречи в нормандском формате. Отказ России от переговоров не способствует преодолению разногласий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.
"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в нормандском формате", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отказе России провести 11 ноября нормандскую встречу министров.
Дипломат добавил, что цель нормандской встречи на уровне министров иностранных дел заключается в преодолении разногласий в позициях сторон и придания переговорам нового политического импульса.
Отказ главы МИД России Сергея Лаврова от министерской встречи в нормандском формате, которая могла бы пройти 11 ноября, представитель французского внешнеполитического ведомства назвал "неправильной позицией". По его словам, Франция и Германия ответили на предложение российской стороны.
"Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", - резюмировал французский дипломат.
Напомним, министерская встреча в нормандском формате могла пройти 11 ноября, но Россия отказалась под предлогом отсутствия согласованного итогового документа.
Отметим, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом, поскольку встречи в таком составе не проводились уже год.