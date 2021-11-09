Франція наполягає на проведенні нормандської зустрічі на рівні міністрів

"Наша мета як і раніше полягає в тому, щоб якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі", - сказав представник французького зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про відмову Росії провести 11 листопада нормандську зустріч міністрів.

Дипломат додав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей у позиціях сторін і надання переговорам нового політичного імпульсу.

Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від міністерської зустрічі в нормандському форматі, яка могла б пройти 11 листопада, представник французького зовнішньополітичного відомства назвав "неправильною позицією". За його словами, Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.

"Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", - резюмував французький дипломат.