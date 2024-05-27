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Франція направить інструкторів до України для навчання військових, - Сирський

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров (t.me/osirskiy)
Автор: Іван Носальський

Франція вирішила направити своїх інструкторів до України. Там вони допоможуть навчати українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Telegram.

Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", - наголосив генерал.

За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.

Заяви Макрона

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон кілька місяців тому першим із західних лідерів допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

Після цього глава французької держави назвав умови, за яких цю ініціативу можуть реалізувати. Зокрема, відправлення військ може статися у разі нового наступу росіян у бік Одеси чи Києва.

16 травня видання The New York Times написало про те, що союзники по НАТО справді обговорюють відправку військ до України. Але це хочуть зробити не для участі у бойових діях, а для навчання українських захисників.

За даними журналістів, Україна попросила західних союзників допомогти у навчанні 150 тисяч солдатів.

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