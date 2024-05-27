Франція направить інструкторів до України для навчання військових, - Сирський

Заяви Макрона

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон кілька місяців тому першим із західних лідерів допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

Після цього глава французької держави назвав умови, за яких цю ініціативу можуть реалізувати. Зокрема, відправлення військ може статися у разі нового наступу росіян у бік Одеси чи Києва.

16 травня видання The New York Times написало про те, що союзники по НАТО справді обговорюють відправку військ до України. Але це хочуть зробити не для участі у бойових діях, а для навчання українських захисників.

За даними журналістів, Україна попросила західних союзників допомогти у навчанні 150 тисяч солдатів.

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