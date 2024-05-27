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Франция направит инструкторов в Украину для обучения военных, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров (t.me/osirskiy)
Автор: Иван Носальский

Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Там они помогут обучать украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. 

"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", - подчеркнул генерал. 

По словам Сырского, он уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом. 

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к такой инициативе. 

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян. 

Заявления Макрона

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад первым из западных лидеров допустил возможность отправки западных войск в Украину.

После этого глава французского государства назвал условия, при которых эту инициативу могут реализовать. В частности, отправка войск может произойти в случае нового наступления россиян в сторону Одессы или Киева.

16 мая издание The New York Times написало о том, что союзники по НАТО действительно обсуждают отправку войск в Украину. Но это хотят сделать не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских защитников.

По данным журналистов, Украина попросила западных союзников помочь в обучении 150 тысяч солдат.

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