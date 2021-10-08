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Франция не намерена оставаться в Мали, - Макрон

Автор: Наталья Скороход

Франция не намерена оставаться в Мали с течением времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита "Африка-Франция" в Монпелье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В ходе форума, на котором было представлено гражданское общество стран Африки, Франция подверглась жесткой критике со стороны ряда африканских участников.

В частности, блогер Шейк Фалл призвал Францию "прекратить сотрудничать с президентами-диктаторами и запланировать постепенный и окончательный вывод военных баз в Африке".

Макрон ответил, цель Франции состоит не в том, чтоб иметь военные базы в Мали, а в возвращении сильного государства.

"Я хочу, чтобы мы как можно скорее закрыли военные базы, но это требует возвращения сильного государства и инвестиционных проектов, чтобы молодые люди не повернули, как только террористические группы вернутся, в их сторону", - сказал Макрон..

Он отметил, что Франция заинтересована в борьбе с терроризмом в Мали, а не в поддержке какого-либо режима.

"Франция здесь только для борьбы с терроризмом, а не для поддержки того или иного режима", - добавил Макрон.

Напомним, что ранее в Мали выразили недовольство послу Франции из-за заявлений Макрона.

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