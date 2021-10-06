Мали вызывает посла Франции из-за заявлений Макрона
Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в Бамако из-за комментариев президента Эммануэля Макрона. Отношения двух стран ухудшаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отношения стран ухудшилось после сообщений, что Бамако может завербовать российских наемников, поскольку Париж меняет свою контртеррористическую миссию численностью 5000 человек в регионе.
Премьер-министр Мали обвинил Францию в отказе от миссии в совместной борьбе с исламистскими повстанцами. Макрон отверг это обвинение и поставил под сомнение легитимность малийских властей.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп считает заявления Макрона такими, что "могут нанести вред развитию дружеских отношений". Он вызвал посла Франции, чтоб сообщить ему о возмущении и неодобрении властей.
В заявлении МИД Мали также говорится, что Диоп также призвал обе стороны занять конструктивную позицию и уделить первоочередное внимание борьбе с повстанцами в регионе.