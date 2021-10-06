Мали вызывает посла Франции из-за заявлений Макрона

Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в Бамако из-за комментариев президента Эммануэля Макрона. Отношения двух стран ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отношения стран ухудшилось после сообщений, что Бамако может завербовать российских наемников, поскольку Париж меняет свою контртеррористическую миссию численностью 5000 человек в регионе.

Премьер-министр Мали обвинил Францию ​​в отказе от миссии в совместной борьбе с исламистскими повстанцами. Макрон отверг это обвинение и поставил под сомнение легитимность малийских властей.

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп считает заявления Макрона такими, что "могут нанести вред развитию дружеских отношений". Он вызвал посла Франции, чтоб сообщить ему о возмущении и неодобрении властей.