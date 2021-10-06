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Мали вызывает посла Франции из-за заявлений Макрона

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Мали, Среда 06 октября 2021 02:27
Мали вызывает посла Франции из-за заявлений Макрона Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в Бамако из-за комментариев президента Эммануэля Макрона. Отношения двух стран ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отношения стран ухудшилось после сообщений, что Бамако может завербовать российских наемников, поскольку Париж меняет свою контртеррористическую миссию численностью 5000 человек в регионе.

Премьер-министр Мали обвинил Францию ​​в отказе от миссии в совместной борьбе с исламистскими повстанцами. Макрон отверг это обвинение и поставил под сомнение легитимность малийских властей.

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп считает заявления Макрона такими, что "могут нанести вред развитию дружеских отношений". Он вызвал посла Франции, чтоб сообщить ему о возмущении и неодобрении властей.

В заявлении МИД Мали также говорится, что Диоп также призвал обе стороны занять конструктивную позицию и уделить первоочередное внимание борьбе с повстанцами в регионе.

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