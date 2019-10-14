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Франція має намір убезпечити своїх військових у Сирії

Новини » Політика    14.10.2019 - 04:59
Франція має намір убезпечити своїх військових у Сирії
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (з відкритих джерел)

Яких саме заходи вживе Париж, не уточнюється

Франція має намір терміново вжити заходів для гарантуванняі безпеки свого військового і цивільного персоналу в північно-східній Сирії. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, випущеній після екстреного засідання уряду, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У найближчі години буде вжито заходів для гарантування безпеки французького військового і цивільного персоналу, присутнього в зоні в рамках міжнародної коаліції, що бореться проти "Ісламської держави" та гуманітарних акцій", - йдеться в заяві.

Водночас, яких саме заходів вживатиме Париж, не уточнюється.

Раніше французькі чиновники говорили, що виведення американських військ змусить французьких військових також піти, враховуючи, що вони покладаються на матеріально-технічну підтримку США.

Дипломатичне джерело в регіоні повідомило, що Париж готується вивести свої кілька сотень військових, які тісно співпрацюють з курдськими силами.

На півночі Сирії також перебувають французькі гуманітарні працівники.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився відвести всіх американських військовослужбовців з півночі Сирії, щоб не допустити їх втягнення у бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами.

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