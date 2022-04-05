Франция начала расследование военных преступлений против своих граждан в Украине

Прокуратура Франции по борьбе с терроризмом начала расследование военных преступлений против своих граждан в Украине, совершенных после вторжения России. Речь идет о периоде с 24 февраля по 16 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, французская прокуратура возбудила три уголовных дела по военным преступлениям против граждан Франции после начала войны России против Украины.
Отмечается, что расследуются преступления, совершенные в Мариуполе, Гостомеле и Чернигове за период с 24 февраля по 16 марта.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал способы, которыми российские пропагандисты пытаются оправдать преступления военных РФ на украинской территории.
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