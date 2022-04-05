Франція почала розслідування військових злочинів проти своїх громадян в Україні

Прокуратура Франції по боротьбі з тероризмом почала розслідування військових злочинів проти своїх громадян в Україні, скоєних після вторгнення Росії. Йдеться про період з 24 лютого по 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, французька прокуратура порушила три кримінальні справи щодо військових злочинів проти громадян Франції після початку війни Росії проти України. Зазначається, що розслідуються злочини, скоєні в Маріуполі, Гостомелі та Чернігові за період з 24 лютого по 16 березня.