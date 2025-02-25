Франція може розмістити ядерні винищувачі у Німеччині, - The Telegraph

Як пише видання, варіант розміщення французьких ядерних винищувачів у Німеччині почали розглядати на тлі заяв США щодо виводу своїх військ з континенту.

Французький чиновник заявив The Telegraph, що розгортання винищувачів стане сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. А також повинно змусити прем'єра Великої Британії Кіра Стармера вчинити аналогічно Франції.

"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не становитиме труднощів і послужить сильним сигналом", - сказало джерело.

Зауважимо, що США вже давно гарантують безпеку Європи, маючи у своєму арсеналі близько 100 ядерних ракет, багато з яких розміщені на американській військовій базі в Німеччині.

Ядерні сили стримування Франції наразі не залежать від НАТО, тоді як сили стримування Великої Британії становлять ключову частину оборонної стратегії альянсу.

Збільшення витрат на оборону країн НАТО

Чинний голова Білого дому Дональд Трамп вже неодноразово закликав союзників по НАТО посилити витрати на власну оборону. Ба більше, минулого року він погрожував їм тим, що "заохочуватиме" Росію "робити все, що завгодно" з членами Альянсу, які не виконують своїх фінансових зобовʼязань перед військово-політичним блоком.

В січні ж Трамп закликав членів НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.