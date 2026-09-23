Франція може приєднати Латвію до ініціативи ядерного стримування

Французький лідер Еммануель Макрон погодився розпочати переговори зі своєю країною щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Також Франція зобов’язалася посилити свою присутність у Латвії.

Поо це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я активно контактував з президентом Франції щодо тіснішої співпраці між Латвією та Францією у сфері безпеки та оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією щодо приєднання нашої країни до французької ініціативи ядерного стримування", – йдеться у заяві прем’єр-міністра Латвії.

Він також додав, що Макрон висловив свою відданість посиленню військової присутності Франції в Латвії, особливо в галузі протиповітряної оборони.