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Франція – Марокко: прогноз на матч 1/2 фіналу ЧС-2022

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Ель-Хаур, Вівторок 13 грудня 2022 11:45
Франція – Марокко: прогноз на матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Фото: Французька збірна в роздягальні після виходу в півфінал (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

У другому півфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі національна команда Франції зустрінеться зі збірною Марокко.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Франція – Марокко відбудеться в Ель-Хаурі 14 грудня. Поєдинок прийме місцева арена "Ель-Байт". Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

Для британської контори William Hill безумовним фаворитом матчу стали чинні чемпіони планети. На перемогу "триколірних" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,50. Тим часом потенційний успіх марокканців оцінили балом 7,50. Навіть нічия вірогідніша з кефом 3,80.

Справжні оракули розглянуть варіант із нульовою нічиєю в основний час із перспективним коефіцієнтом 8,50. Натомість персональні фанати Кіліана Мбаппе можуть закластися на мінімум дубль зірки з кефом 8,00.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри. Наприклад, запропонований на перемогу збірної Марокко бал ідентичний – 7,50. Імовірність нічиєї трохи вища – кеф 3,70. А коефіцієнт на перемогу французької команди майже той самий – 1,53.

Любителі сенсацій і гострих відчуттів вивчають ідею поставити на перемогу "Атлаських левів" без забитих м'ячів у виконанні "триколірних" із солідним кефом 9,50. Віра в подальшу результативність Олів'є Жиру, зокрема голи в кожному з таймів, збільшить виграш у 17 разів.

До слова, раніше Франція стала останнім півфіналістом ЧС-2022 завдяки перемозі над збірною Англії.

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